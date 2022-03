Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: GreenYellow reconnu pour sa performance RSE information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 11:21









(CercleFinance.com) - Casino annonce aujourd'hui que sa filiale énergétique, GreenYellow, a reçu la médaille d'or EcoVadis pour sa performance RSE, deux ans seulement après avoir lancé sa politique de responsabilité sociétale.



'La méthode d'évaluation RSE EcoVadis souligne en particulier que l'entreprise dispose d'un système de gestion avancé sur les enjeux environnementaux ainsi que sur les problématiques sociales et liées aux droits de l'Homme', fait savoir Casino.



GreenYellow a obtenu un score de 67/100 le plaçant dans le 93ème percentile vis-à-vis de toutes les entreprises évaluées en 2021.



' Cette médaille illustre notre engagement réel et constitue un premier jalon dans notre feuille de route RSE', a réagi Alexandra Mannaï, CSR director & CTO.







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.41%