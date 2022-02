Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: GreenYellow lève près de 200 ME de financements information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - Casino fait savoir que sa filiale énergétique GreenYellow lève près de 200 millions d'euros de financements pour soutenir sa croissance.



GreenYellow a ainsi conclu deux opérations de financement,l'une de 109 millions d'euros d'obligations convertibles en actions, avec bons de souscription d'actions d'une maturité de 5 ans, souscrites auprès d'un investisseur institutionnel, Farallon Capital, l'autre de 87 millions d'euros de crédit syndiqué auprès d'un pool de banques de premier plan, d'une maturité initiale d'un an.



'Ces opérations témoignent de la capacité du Groupe à accélérer son modèle d'opérateur et soulignent la pertinence de sa plateforme énergétique décentralisée, globale et synergétique, sur le solaire, l'efficacité énergétique et les services énergétiques intelligents', souligne Casino.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.08%