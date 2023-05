Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : 'gap'' sous 6,76E, replonge vers 6,02E information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Casino ouvre un 'gap'' sous 6,76E et replonge vers 6,02E: le titre retrace son plancher des 6,015E du 5 avril et pourrait re-tester dans la foulée son plus bas absolu des 5,6E du 24 mars dernier.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -6.51%