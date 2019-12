Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : 'gap' sous 42,96E, doit préserver 41,45E Cercle Finance • 18/12/2019 à 09:29









(CercleFinance.com) - Casino ouvre un 'gap' sous 42,96E et menace d'enfoncer le plancher des 41,45E du 9 octobre dernier, en direction du plancher annuel des 39,7E, le plancher automnal des 2 et 3 octobre.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -2.85%