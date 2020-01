Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : 'gap' sous 38,51E, support 36,4E enfoncé, 34E testé Cercle Finance • 17/01/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le titre Casino plonge de -12,5%, sous les 34E, jusque vers 33,85E après avoir annoncé une révision à la baisse de l'estimation de croissance de son bénéfice d'exploitation en France en 2019. Casino efface ainsi tous ses gains depuis le 15 août, par le bias d'un gros 'gap' sous 38,51E: le support des 36,4E ayant été brutalement enfoncé, un test de la zone support des 32,5E de début août dernier n'est pas à exclure

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -8.00%