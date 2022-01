Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: 'gap' sous 22,41E, lourde rechute de -8% vers 20,9E information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - Casino qui annonce un léger ajustement à la baisse de -1,7% de son Ebitda, à environ 1.280 millions d'euros contre 1.304 millions en 2020 est lourdement sanctionné.

Le titre ouvre un 'gap' sous 22,41E et subit une lourde rechute de -8% vers 20,9E: le titre pourrait s'en revenir tester rapidement le plancher des 19,92E des 2 et 3 décembre 2021, voir retracer celui des 19,32E du 30/10/2020





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -10.25%