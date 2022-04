Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: gagne plus de 2%, profite d'une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Casino gagne plus de 2% à Paris, profitant d'une analyse positive d'Invest Securities.



Le bureau d'analyses indique ce matin que Casino a bouclé avec le 1er trimestre 2022 une période très difficile en France, à coups de PDM perdues et d'exposition spécifique aux conséquences de la crise sanitaire.



Toutefois, 'depuis le 3eme trimestre 2021, il regagne progressivement du terrain. Négative en LFL, de -4,3% au T3 puis -3% au T4, la production s'améliore à nouveau au T1, avec un recul des ventes LFL en France limitée à -1,6% ' indique Invest Securities.



' La plupart des formats restent cependant en négatif avec des reculs compris entre -1,1% pour les hypermarchés et -3% pour Monoprix. A l'international, la dynamique de croissance s'accélère (+9,7% en LFL avec l'inflation) sur une zone Latam en regain de momentum. Ainsi, Casino groupe voit sa croissance des ventes du T1 repartir nettement à +3,2% en LFL (Carrefour +3,4%) ' rajoute l'analyste.



' Dans le même temps, et même si l'EBITDA groupe reste flat sur le trimestre écoulé, comme en données annualisées, la liquidité générale s'améliore fortement, de 569mE portée par le retournement des BFR. Le retour de l'inflation devrait renforcer la génération de FCF et faire repasser bien en positif la croissance des ventes du T2 '.



L'analyste estime qu'à ce stade, il demeure bien des incertitudes sur la viabilité du BM Casino mais il estime que l'outlook sur une opinion maintenue dans l'immédiat à neutre, devient positif. Il ajuste son objectif de cours à 18,5 E (contre 18 E).





