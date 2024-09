Casino, Forvia, Renault...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical affichait une trésorerie de 914 000 euros au 30 juin 2024. La medtech spécialiste du traitement des maladies cardiaques structurelles annonce que le paiement initial en numéraire de 15 millions d'euros reçu en juillet grâce à plusieurs accords avec Edwards Lifesciences, "leader mondial de la Medtech en cardiologie", relatifs à ses produits étend sa visibilité financière de plus d'un an, soit jusqu'en 2025.Affluent Medical a creusé sa perte nette au premier semestre à 9,36 millions d'euros contre 7,98 millions il y a un an.

Aquila

Le réseau d'interventions sur alarme présentera ses résultats du premier semestre.

Ateme

Ateme, spécialiste de la diffusion vidéo, a dévoilé des résultats dégradés au premier semestre avec une perte nette de 8,3 millions d'euros contre une perte de 3,3 millions d'euros un an plus tôt. Le groupe a dégagé une perte d'Ebitda de 4,3 millions d'euros comparé à un Ebitda stable. Le chiffre d'affaires consolidé, de l'ordre de 40,8 millions d'euros, accuse une baisse de 17%. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible s'établissait à 3,8 millions d'euros, contre 5,6 millions fin 2023.

Balyo

Balyo, spécialiste des solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a dégagé un chiffre d'affaires de 13,8 millions d'euros au premier semestre, en repli de 7% par rapport à l'an dernier à la même période. Avec une position de trésorerie de 4,7 millions d'euros au 30 juin 2024 et les prévisions de commandes actuelles pour le deuxième semestre, la visibilité financière de la société s'étend jusqu'à fin novembre 2024.

Bogart

Au premier semestre 2024, Bogart publie un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros, en repli de 2,6% par rapport à la même période l'an dernier, dans un environnement économique global moins porteur. II tient compte de la baisse mécanique de chiffre d'affaires de l'Espagne à la suite du changement de modèle de la filiale et de certains effets périmètres (intégration de nouveaux magasins en Allemagne et optimisation sur 3 magasins à Dubaï). A périmètre et changes constants, il ressort quasi-stable (-0,3%)

Bonduelle

Le groupe agroalimentaire communiquera ses résultats annuels.

Casino

Faisant suite à la signature en juin 2024 d'un accord avec Tikehau Capital portant sur un portefeuille de 30 actifs immobiliers, le groupe Casino annonce avoir finalisé la cession de 26 d'entre eux, pour un prix net vendeur de plus de 200 millions d'euros, hors compléments de prix ultérieurs. La cession des autres actifs, prévue dans les accords, sera finalisée dans les prochaines semaines, une fois levées les conditions suspensives usuelles.

DLSI

Le spécialiste du recrutement publiera ses résultats du premier semestre.

DMS

Le spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, destinée principalement à la radiologie et à l'ostéodensitométrie livrera ses résultats du premier semestre.

Equasens

Le groupe spécialiste des solutions logicielles en santé détaillera ses résultats du premier semestre.

Forvia

Forvia annonce avoir révisé en baisse ses objectifs annuels. L'équipementier automobile prévoit une marge opérationnelle entre 5% et 5,3%, contre 5,6% à 6,4% auparavant. "On a eu des mauvaises nouvelles. On ne voit pas, d'ici la fin de cette année, comment le marché (automobile) pourrait se rétablir", a résumé Patrick Koller dans un entretien à l'AFP.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics annonce pour le premier semestre un résultat opérationnel de 63,32 millions d'euros contre une perte de 13,50 millions en 2023. Le chiffre d'affaires semestriel atteint 82,5 millions d'euros (contre 1,35 million en 2023) grâce aux nouveaux accords de partenariat conclus par la société. Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible et les actifs financiers s'élevaient à 80,7 millions d'euros, assurant une visibilité financière jusqu'en 2027, et lui permettant de financer "ses coûts de développement clinique et les travaux de recherche sur les produits les plus précoces".

Passat

Passat, expert de la vente assistée par image, a dévoilé au premier semestre une perte nette de 180000 euros après un bénéfice de 700000 euros au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires de 29,8 millions d'euros, accuse une baisse de 3,3% tandis que le résultat opérationnel s'établit à 995000 euros, en amélioration de 9,5%. "En 2024 notre activité, tant en France que dans nos autres filiales européennes, devrait se situer à un niveau comparable à celle de 2023", précise Passat dans un communiqué

Renault

Après avoir réalisé deux cessions d'actions Nissan le 13 décembre 2023 et le 28 mars 2024, Renault Group a réalisé une troisième opération le 27 septembre 2024 et a vendu à Nissan 195 473 600 actions Nissan, représentant environ 5 % du capital de Nissan. Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 494 millions d'euros, ce qui renforce encore la position nette financière positive de l'Automobile et permet d'accélérer le désendettement du Groupe. Cette transaction soutient également l'objectif du groupe de retrouver une notation financière " Investment grade ".

TotalEnergies

Total Energies a signé un accord avec Lewis Energy Group portant sur l'acquisition d'une participation de 45 % dans des actifs de gaz sec en production détenus et opérés par Lewis Energy Group dans le bassin d'Eagle Ford, au Texas. L'acquisition de ces actifs à bas coût et long plateau de production vient renforcer l'intégration de TotalEnergies sur la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis. Elle fait suite à l'acquisition d'une participation dans les permis de Dorado annoncée en avril dernier.

Vallourec

Vallourec, spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d'un "important" contrat avec le groupe pétrolier brésilien Petrobras. Ce contrat porte sur la fourniture de produits tubulaires premium pour le secteur pétrolier (OCTG) et d'accessoires pour le développement des projets Sepia 2 et Atapu 2 d'une grande complexité technique.

Veolia

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets et Veolia ont démarré une unité de production de biométhane sur le Pôle de valorisation des déchets de Granges (Saône-et-Loire), exploité par la société Valest, filiale de Veolia. Grâce à la technologie Wagabox, développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets stockés sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile.

Vinci

Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir remporté au Brésil la concession de l'autoroute BR-040 reliant Belo Horizonte à Cristalina. Cette concession d'une durée de 30 ans concerne l'exploitation et la modernisation d'un tronçon de 594 km de l'autoroute BR-040. Cette opération fait suite à l'acquisition en 2023 à travers la société Entrevias d'une concession portant sur deux sections autoroutières totalisant 570 km dans l'État de São Paulo, et s'accompagnant d'importants travaux de dédoublement et de modernisation.