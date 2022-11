Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: fixe le prix de cession des actions Assaí information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 07:50









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir fixé le prix de cession d'une partie de la participation dans Assaí.



Dans le cadre du placement, 140,8 millions actions Assaí détenues par le Groupe Casino (y compris 2,0 million actions sous forme d'ADS, chaque ADS étant composé de 5 actions Assaí), représentant 10,44 % du capital d'Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 19,00 par action (USD 17,90 par ADS). Cela représente un montant total du placement de BRL 2 675,2 millions (EUR 490,8 millions).



Le réglement-livraison des titres cédés est prévu le 2 décembre 2022. A l'issue de la transaction, le Groupe Casino détiendra une participation de 30,5% du capital Assaí.







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.18%