CASINO finalise la cession de Leader Price pour 717 millions d'euros

(AOF) - Le groupe Casino a finalisé la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros. Celle-ci inclut jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix. Après prise en compte des passifs nets transférés avec les magasins pour 34 millions d'euros, les produits de cession s'établissent à 683 millions d'euros dont 648 millions d'euros perçus ce jour, et jusqu'à 35 millions d'euros de complément de prix versé ultérieurement sur la base du respect d'indicateurs opérationnels.

Le distributeur pourrait, par ailleurs, céder prochainement à ALDI des magasins Leader Price complémentaires pour un montant pouvant atteindre 11 millions d'euros.

L'accord prévoit l'organisation d'une période de transition pendant laquelle les opérations au jour le jour continueront d'être gérées par le groupe Casino jusqu'au passage progressif des magasins sous enseigne ALDI tout au long de l'année 2021.

Le groupe Casino reste propriétaire de la marque Leader Price et pourra l'exploiter en France et à l'international selon certaines conditions convenues avec ALDI. Le groupe conservera ainsi une activité rentable de grossiste auprès de 200 magasins Leader Price franchisés, et de clients externes ou internes (Franprix, Casino Géant ou supermarchés Casino).

