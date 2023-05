Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: Fimalac démissionne du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino Guichard Perrachon communique aujourd'hui que Fimalac démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur du groupe 'afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans le cadre de l'étude par le groupe Casino de la proposition de EP Global Commerce et de ne gêner en aucune façon les travaux du Conseil d'administration.'





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.75%