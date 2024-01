Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: feu vert de Bruxelles au titre des concentrations information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Casino annonce que la Commission Européenne a autorisé ce 5 janvier, au titre du contrôle des concentrations, sa prise de contrôle par le consortium composé d'EP Equity Investment III sàrl (société contrôlée par Daniel Křetínský), Fimalac et Attestor.



Le groupe de distribution alimentaire rappelle que la réalisation de sa restructuration financière reste soumise à la satisfaction (ou la renonciation, lorsque cela est permis par le projet de plan de sauvegarde accélérée) à d'autres conditions suspensives.



Parmi celles-ci figurent notamment l'autorisation par le Ministère de l'Economie français au titre du contrôle des investissements étrangers, ainsi que celle de la Commission Européenne au titre de la réglementation sur les subventions étrangères.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -4.53%