Casino : étude en vue d'une scission d'Assaí au Brésil

(CercleFinance.com) - Casino indique que le conseil d'administration de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), sa filiale au Brésil, a approuvé le lancement d'une étude en vue de séparer son activité de cash and carry (Assaí) d'avec le reste de ses activités. 'L'objectif d'une telle opération est d'optimiser le potentiel d'Assaí, d'une part, et des activités de distribution alimentaire plus traditionnelles de GPA et Éxito, d'autre part', explique le groupe de distribution alimentaire. A l'issue de cette opération, Casino, qui détient actuellement une participation de 41,3% au capital de GPA, détiendrait alors 41,3% de GPA et une participation identique dans la nouvelle entité Sendas Distribuidora (Assaí).

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%