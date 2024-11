Casino, Esso, Getlink, Viridien... les valeurs à suivre aujourd’hui à Paris

(AOF) - Casino

Le spécialiste de la grande distribution Casino, en pleine restructuration, a publié un chiffre d'affaires en retrait de 5,1% au troisième trimestre à 2,07 milliards d'euros en données publiées et en recul de 1,8% en données comparables. Son Ebitda ajusté 9 mois ressort en repli de 24%, à 402 millions d'euros. Casino présentera le 14 novembre prochain son plan stratégique à horizon 2028 détaillant le plan de relance destiné au rétablissement de la santé financière du groupe et de sa transformation visant à en faire le leader du commerce de proximité.

ESSO

Esso S.A.F. a finalisé la vente de ses activités de raffinage et de logistique du sud de la France à la société Rhône Energies. La transaction a été conclue pour un montant de 130 millions de dollars, auquel s'ajoute la valeur des inventaires cédés au closing. Le paiement reçu au closing (avant ajustements) est de 526 millions de dollars. L'ajustement définitif de la valeur des inventaires interviendra après mesure des volumes au closing, et sera basé sur la moyenne mensuelle de novembre 2024 des prix de marché des pétroles bruts et des produits pétroliers.

Eutelsat /SES

SpaceRISE, consortium constitué d'Eutelsat, d'Hispasat, de SES, ainsi que d'autres membres clés, a été retenu par la Commission européenne pour assurer la conception, la mise en œuvre et l'exploitation d'IRIS. Ce programme portant sur la connectivité multi-orbites s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, dont le financement proviendra à la fois de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne et de fonds privés consentis par les trois opérateurs de satellites réunis au sein du consortium SpaceRISE.

Getlink

Eiffage a franchi indirectement ce jour les seuils de 20 % et de 25 % des droits de vote de Getlink "par suite de l'attribution de droits de vote double consécutive à la durée de détention des actions Getlink qu'elle possède". Eiffage reste le premier actionnaire de l'exploitant du tunnel sous la Manche avec désormais 20,55 % du capital et 27,56 % des droits de vote. Eiffage déclare que les objectifs qu'il envisage de poursuivre vis-à-vis de Getlink pour les six mois à venir restent inchangés, notamment "renforcer sa participation en fonction des opportunités et conditions de marché".

NHOA

NHOA annonce que son co-fondateur Carlalberto Guglielminotti a remis sa démission de son poste de directeur général du Groupe et de tous les rôles opérationnels et mandats sociaux qu'il exerçait ou détenait au sein du groupe. M.Guglielminotti restera cependant en fonctions jusqu'au 30 novembre 2024. NHOA annonce qu'il "continuera de prospérer", en dehors du marché boursier après l'OPA lancée, sous la direction de son actionnaire chinois TCC ainsi que des CEO de NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions, Giuseppe Artizzu, Stefano Terranova et Mathilde Lheureux.

Viridien

Viridien a essuyé une perte nette de 10 millions de dollars au troisième trimestre contre un profit de 8 millions de dollars, un an plus tôt. L'Ebitda a, lui, chuté de 25% à 71 millions de dollars. En données ajustées, l'Ebitda a reculé de 10% à 98 millions de dollars. Le spécialiste des données de la Terre a été confronté à une chute de 25% de son chiffre d'affaires à 219 millions de dollars. Le groupe explique cette baisse par "l'absence de 'mega crew ' pour Sensing & Monitoring (chiffre d'affaires SMO en baisse de 50%) contrairement au troisième trimestre 2023".