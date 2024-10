Casino, Engie, JCDecaux...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Arkema annonce confier à Natixis Oddo BHF, à compter du 1er octobre 2024, et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires. Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Françaises des Marchés Financiers (AMAFI).

Casino

Le 24 avril dernier, le groupe Casino a lancé un plan de transformation pour ajuster son organisation à son nouveau périmètre, centré sur le commerce de proximité. Des accords ont été signés avec les organisations syndicales dans les 7 sociétés du groupe concernées par le plan de sauvegarde de l'emploi et ont été validés par l'administration. Le déploiement des plans de sauvegarde de l'emploi a ainsi débuté dans la plupart des entités concernées avec, notamment, les phases de départs volontaires et de reclassement interne.

Engie

Engie a remporté un lot lors des enchères organisées par l'ANEEL (Agence nationale de l'électricité au Brésil) le 27 septembre dernier. L'offre gagnante pour le lot 1 offrait un revenu annuel autorisé (RAP) final de 252,2 millions de real brésilien (soit environ 41,6 millions d'euros). Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans, porte sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'environ 1 000 kilomètres de lignes électriques, qui renforceront le système électrique de Paraná et de Santa Catarina, et desserviront l'État de Minas Gerais.

HRS

HRS, concepteur et fabricant français des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce une nouvelle commande au Royaume-Uni avec la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14 pour Element 2, un acteur clé du secteur. D'une capacité de 14kg/heure, elle sera installée à Darlington, à l'aéroport international de Teesside. Cette collaboration soutiendra la transition énergétique de la mobilité britannique en contribuant à la décarbonisation des transports à travers des solutions hydrogène.

JCDecaux

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que JCDecaux Top Media SA, dont il est l'actionnaire majoritaire, a acquis 70% d'IMC auprès de ses fondateurs. IMC est l'un des leaders de la communication extérieure en Amérique centrale et le numéro un de la communication extérieure au Costa Rica. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires historiques d'IMC ont apporté les 30% de leurs parts restantes dans IMC en échange d'une participation de 9% dans une nouvelle joint-venture regroupant l'ensemble des activités de JCDecaux en Amérique centrale.

Kaufman & Broad

Kaufman & Broad a confirmé ses objectifs 2024 à l'occasion de la publication de ses comptes du troisième trimestre. Le promoteur immobilier anticipe un chiffre d'affaires du groupe autour de 1,1 milliard d'euros, l'écart par rapport à 2023 s'expliquant par l'effet de base de l'opération Austerlitz. Le taux de résultat opérationnel courant devrait s'établir entre 7% et 7,5% et le groupe devrait rester en situation de trésorerie nette positive.

Lacroix

Au premier semestre 2024, Lacroix a dégagé un chiffre d'affaires de 350,3 millions d'euros, en repli de 7%. Sur cette période, l'Ebitda courant de Lacroix s'établit à 18,3 millions d'euros, contre 23,6 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe ressort à 5,2% à mi-exercice, contre 6,3% un an plus tôt. Ce recul est intégralement dû à Lacroix Electronics North America. Hors prise en compte de la filiale américaine, Lacroix aurait affiché une marge d'Ebitda courant à 7,9% du chiffre d'affaires.

Spartoo

Au premier semestre 2024, Spartoo a dégagé un chiffre d’affaires de 65,3 millions d'euros, en baisse de 10,5% par rapport au premier semestre 2023. Malgré un volume d’affaires en baisse (-10,5%), les actions engagées par le groupe pour optimiser la marge et les dépenses (logistique, marketing, transport, etc…), ont permis de dégager un Ebitda ajusté de -0,2 million d'euros, en amélioration de 0,1 million d'euros par rapport au premier semestre 2023.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé avoir conclu un accord de vente de la partie bureaux du complexe mixte Gaîté-Montparnasse à Paris, à une joint-venture créée par Norges Bank Investment Management et Swiss Life Group pour un coût d'acquisition total de 172,5 millions d'euros. La transaction reflète une décote de 4 % par rapport à la dernière valeur comptable non affectée. Les 12 500 mètres carrés de bureaux, loués à 100 % à Wojo, un opérateur de coworking du groupe Accor, ont été achevés en 2022 dans le cadre d'un réaménagement.

Vente-unique.com

Alors que son exercice 2023-2024 prend fin aujourd’hui 30 septembre, Vente-unique.com a annoncé être d’ores-et-déjà en mesure d’affirmer que les perspectives annoncées, à savoir une croissance annuelle à deux chiffres du volume d’affaires global et un nouvel exercice de croissance rentable, seront tenues. Pour rappel, le volume d’affaires global sur les 9 premiers mois de l’exercice a progressé de 17,7% et atteint 172,6 millions d'euros.

Veolia

Veolia va construire un nouveau réseau de chauffage à Londres qui fournira de la chaleur provenant de l'unité de valorisation énergétique (UVE) SELCHP, en partenariat avec le conseil de Southwark. En utilisant 75 GWh par an de chaleur à faible teneur en carbone, issue du processus de production d'électricité à partir de déchets ménagers non recyclables, ce réseau fournira près de 5 000 foyers dans 11 logements sociaux et écoles dans le quartier. Veolia se chargera de la conception, de la construction, de la mise en service et de l'exploitation du réseau.