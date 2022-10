Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: enfonce un nouveau plancher historique, sous 8,70E information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 14:49









(CercleFinance.com) - La cassure du 10,9E (le plancher annuel du 2 août) ne pardonne pas et Casino (-7,5%) s'enfonce vers de nouveaux plus bas historiques (8,70E à présent).

La règle du report d'amplitude après le plafonnement sous 13,9E laissait craindre une glissade en direction des 7,7E... qui est bien amorcée.

En cas de rebond, les 10E (plancher des 25/26 septembre) font figure de 1ère résistance.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -7.10%