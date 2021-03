Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : en recul vers les 27,9E Cercle Finance • 25/03/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Casino retrouve les 28,4E, testés à plusieurs reprises au cours des séances précédentes, en dessous desquels il pourrait aller recouvrir le gap laissé ouvert le 18/03 au-dessus de 27,9E. Au-delà des 29,9E, Casino pourrait viser 31,5E, l'ex-support du 21 mai 2020.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.11%