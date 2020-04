Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : en petite hausse, un broker reste neutre Cercle Finance • 16/04/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le titre Casino avance ce jeudi de +0,3%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, estimant, après un preview des ventes au T1, que 'l'effet COVID-19 (+3.9%e sur la France) compense les 2/3 de l'effet périmètre (-5.4%e)'. 'Le titre Casino se paye aujourd'hui en ligne avec les pairs européens sur les multiples 2020e et 2021e. Pour nous, les aspects spéculatifs indéniables du dossier- cession globale ou break up parait inévitable à l'horizon 2023 pour faire face au remboursement de la dette de la maison mère, Rallye - sont décalés dans le temps', analyse le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 38 euros sur la valeur, pour un potentiel de +8%.

