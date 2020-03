Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : en légère baisse, un analyste note 'la résistance' Cercle Finance • 27/03/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre Casino recule légèrement ce vendredi, perdant -0,3% à une heure de la cloche, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, notant des résultats 2019 'un peu en-dessous des attentes'. 'Nous maintenons notre recommandation sur le titre Casino, qui a particulièrement bien résisté boursièrement à la crise du COVID-19 (repli limité à 1.7% en absolu sur le dernier mois). Les ventes du T1 2020 seront bien très au-delà la normale, mais nous restons prudents qu'en aux conséquences sur les marges et aux coûts induits par des conditions d'exploitation à tous égards 'exceptionnelles'. Nous appréhendons, par ailleurs, l'impact économique de la sortie de la crise du COVID-19, notamment sur l'économie brésilienne', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 40 euros sur le titre, pour un potentiel de +14%.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +0.29%