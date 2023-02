Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: en discussions exploratoires avec Teract information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs dont la presse s'est faite l'écho, Casino confirme avoir engagé avec Teract des discussions exploratoires, sans certitude d'aboutir, qui pourraient mener au rapprochement des activités de distribution des deux groupes en France.



Ces activités seraient regroupées au sein d'une même entité contrôlée par Casino, tandis qu'une autre entité nouvellement créée contrôlée par les actionnaires de Teract serait en charge notamment de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et circuit court.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%