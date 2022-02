Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : échappe in-extremis à la cassure des 19,35E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - Casino (+1,3%) échappe in-extremis à la cassure de son plancher historique des 19,35E de début novembre 2020 (il a même inscrit un plancher de 19,12E en intraday ce 4 février).

Casino cède encore -15% depuis le 1er janvier et -60% depuis son zénith de début novembre 2019 : la tendance reste donc fortement baissière mais le risque de chute vers 14E (support oblique long terme) s'éloigne un peu.





