Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: dispensé de lancer une OPA sur Cnova information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé vendredi que la justice néerlandaise avait décidé de lui accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur sa filiale de commerce en ligne, Cnova.



Le distributeur - qui indique également s'exprimer au nom de France Retail Holdings (FRH), la holding de son nouvel actionnaire de référence Daniel Kretinsky - précise que la décision de la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, Pays-Bas est conditionnée au lancement, dans les quatre mois qui viennent, d'une procédure de rachat obligatoire.



Cette opération devra se faire, selon le tribunal, à un prix au moins égal à celui que FRH aurait dû offrir dans le cadre d'une offre publique d'achat obligatoire sur Cnova.



Il est précisé que Casino se trouverait dans l'obligation de déposer une offre publique d'achat obligatoire sur Cnova s'il ne devait engager un rachat obligatoire ou si la Chambre des entreprises rejetait sa demande de rachat obligatoire.



Au 31 décembre 2023, Casino contrôlait 98,8% du capital de Cnova, dont le flottant se limitait à 1%.



Vers 9h30, l'action Casino était inchangée ou presque à la Bourse de Paris.



Le titre Cnova était, lui, réservé à la baisse après avoir ouvert en repli de plus de 10%.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,32 EUR Euronext Paris -0,84%