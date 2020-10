Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : dévisse sous 20E, nouveau plus bas absolu à 19,5E Cercle Finance • 14/10/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Casino dévisse sous 20E et inscrit un nouveau plus bas absolu à 19,5E. La cauchemar continue pour les actionnaires qui devraient voir le titre tester le bas de son canal baissier moyen et long terme vers 19,40E. Et ce ne sera peut-être pas la fin de la glissade: Casino pourrait rapidement s'enfoncer vers 18,1E matérialiser une division par 2 de sa capitalisation depuis les 36,3E du 16 juin dernier. Rappel: Casino se négociait encore autour de 50E le 4 novembre 2019, il y a moins d'un an.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.27%