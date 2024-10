Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: deux accords de cessions finalisés information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Conformément aux accords conclus en mai 2023, Casino annonce avoir cédé le 30 septembre, au Groupement les Mousquetaires, sa participation contrôlante de 51% dans 60 magasins, déjà détenus par le Groupement à hauteur de 49% depuis un an.



Il a aussi finalisé la cession (annoncé en juin dernier) en Corse, au groupe Rocca, de la société Codim 22, qui emploie l'ensemble des salariés des magasins cédés, lesquels seront exploités sous l'enseigne Auchan, et qui détient aussi le siège de Codim 2.



En finalisant ces cessions selon le calendrier prévu, Casino poursuit son recentrage autour de ses marques de proximité. Il compte dorénavant près de 8.000 points de vente portés par ses marques Casino, Vival, Spar, Naturalia, Monoprix, Franprix.



'A ce jour, la poursuite d'activité sous de nouvelles enseignes des 18 magasins en Corse et près de 380 hypermarchés et supermarchés sur le continent a permis de préserver un emploi pour plus de 17.000 personnes', souligne le groupe de distribution.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 2,91 EUR Euronext Paris 0,00%