Casino : descente aux enfers de -18%, vers 21,58E

(CercleFinance.com) - La publication d'une perte de 445MnsE au 1er semestre provoque une descente aux enfers de -18%, vers 21,58E. La récente cassure du plancher des 26,5E de début septembre 2018 laissait présager une rechute vers 24E mais Casino reçoit un véritable coup de massue. La dernière oscillation entre 36 et 28,7E pouvait également induire le risque d'un 'ell-off' de -7,3E, vers 21,4E (nouveau plancher historique)... c'est pratiquement chose faite.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -15.50%