Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: délai étendu pour un accord de lock-up information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de l'accord de principe annoncé fin juillet avec certains créanciers sécurisés, Casino annonce avoir étendu jusqu'au 3 octobre le délai pour conclure un accord de lock-up avec ses créanciers, de façon à permettre la poursuite des négociations.



Aux termes d'un accord de lock-up, les signataires s'engageraient à 'soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en oeuvre et la réalisation de la restructuration financière' du groupe de distribution.



En juillet, Casino espérait la conclusion d'un tel accord en septembre, pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée en octobre et une réalisation effective de toutes les opérations de restructuration pour le premier trimestre 2024.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%