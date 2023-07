Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: dégradation de note chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service annonce avoir abaissé de 'Caa3' à 'Ca' la notation de la famille d'entreprises (CFR) de Casino, ainsi que de 'Ca-PD' à 'C-PD' la notation de probabilité de défaut (PDR), avec une perspective qui demeure négative.



L'agence explique attendre des taux de recouvrement très faibles en cas de défaut en raison des défis persistants du distributeur alimentaire pour stabiliser la performance opérationnelle et des flux de trésorerie du fonds de roulement négatifs qui en découlent.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.98%