Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : décroche en 'gap' sous 9,46E, plonge vers 8,9E information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Casino décroche via un 'gap' de rupture sous 9,46E, pulvérise le récent support des 9,36E et s'enfonce dans la foulée sous les 9E, vers 8,9E.

Le titre devrait combler de façon imminente le 'gap' des 8,705E du 26 octobre dernier.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -7.67%