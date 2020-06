Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : décroche de -6% vers 33,6E Cercle Finance • 18/06/2020 à 14:27









(CercleFinance.com) - Casino décroche de -6% vers 33,6E et s'impose comme lanterne rouge du SBF-120. Le titre valide la cassure du support des 34,3E (plancher du corridor délimité par 36E) et s'expose à un repli mécanique de -1,7E vers 32,6E, voir au retracement des 32E puis du plancher des 31,45E du 20 mai.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -4.90%