Casino : décroche de -6,5% vers 6,83E (nouveau +bas absolu)

(CercleFinance.com) - Casino décroche de -6,5% supplémentaires vers 6,83E: après l'enfoncement du support des 8,40E (18 et 19/10/2022), le titre traverse dans la foulée son plancher historique des 7,57E du 12/10/2022.

La situation devient critique car les supports obliques long terme -notamment celui unissant les planchers des 28E (le 23/05/2019), 19E (du 30/10/2020), des 7,57E du 12/10/2022- sont loins, vers 5E (30% plus bas).





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -10.06%