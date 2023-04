Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: Daniel Křetínský propose une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une proposition par EP Global Commerce a.s. (une société tchèque contrôlée par M. Daniel Křetínský) d'un projet d'augmentations de capital d'un montant total de 1,1 milliard d'euros.



À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition. ' S'il devait y donner une suite favorable, la mise en oeuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants ' indique le groupe.



La réalisation de ces opérations nécessite l'approbation de certains créanciers du Groupe. Casino souhaite, afin de disposer d'un cadre sécurisé de discussion, étudier la possibilité de demander la nomination de conciliateurs, ce qui nécessite l'accord de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires.



Ainsi, Casino va solliciter l'accord de ses banques, conformément aux termes des crédits

concernés (principalement, le crédit syndiqué ' RCF ', le Term Loan B, le RCF Monoprix Exploitation et le prêt garanti par l'État à Cdiscount).



Par ailleurs, une consultation des porteurs de certains emprunts obligataires sera lancée le 24 avril 2023, en vue d'obtenir l'accord, à la majorité requise.





