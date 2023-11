Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: d'importants engagements de souscription déjà reçus information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Casino a annoncé hier soir avoir bénéficié d'engagements de souscription de la part de ses créanciers à hauteur de 195 millions d'euros dans le cadre de ses projets d'augmentations de capital de 275 millions d'euros, ce qui représente environ 71% du montant à souscrire.



Le groupe de distribution - qui avait fixé au 25 octobre la date butoir pour s'engager à souscrire aux augmentations de capital - indique qu'il prévoit de mettre en oeuvre immédiatement la garantie des créanciers sécurisés concernés pour le montant de 80 millions d'euros restant à souscrire.



En conséquence, Casino a décidé de ne pas lancer d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre de sa restructuration.



Dans son communiqué, le groupe stéphanois rappelle que la mise en oeuvre des augmentations de capital, qui devraient être réalisés d'ici au 30 avril 2024 au plus tard, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants, tandis que la holding Rallye perdra le contrôle de Casino.



Le titre perdait encore plus de 5% mercredi matin en Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.28%