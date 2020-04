Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino-Croissance de 7,9% au T1 avec l'explosion de la demande alimentaire Reuters • 23/04/2020 à 17:57









PARIS, 23 avril (Reuters) - Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de 7,9% au premier trimestre, à 8,3 milliards d'euros, tirée en fin de période par la "hausse sans précédent de la demande adressée à la grande distribution alimentaire" en raison des mesures de confinement prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus. La croissance organique a été de 2% en France et de 14% en Amérique latine. En raison des incertitudes provoquées par la pandémie de coronavirus, Casino a retiré ses objectifs annuels. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

