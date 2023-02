Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: croissance de 10% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Casino affiche un chiffre d'affaires de 33,6 milliards d'euros sur l'année 2022, en croissance de 10% en données publiées et de 5,2% en comparable, 'tirée par l'Amérique latine et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l'inflation'.



Le groupe de distribution alimentaire revendique ainsi pour son activité France Retail une progression de 1,5% en comparable, 'avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et Franprix (+3,4%)'.



Concernant Cdiscount, il fait part d'une amélioration du mix avec une quote-part de la marketplace à 52% du GMV (volume d'affaires) total (+6 points) dans un marché du e-commerce en contraction.



Enfin, l'Amérique latine a réalisé une croissance de 12% en comparable (+23% en publié) avec d'excellentes performances d'Assaí (+31% en publié, +10% en comparable) et Grupo Éxito (+21% en publié comme en comparable).





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.30%