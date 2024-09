Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: création de l'alliance Aura Retail information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Intermarché, Auchan, et Casino annoncent la création de l'alliance Aura Retail. Cette alliance se compose de cinq structures opérationnelles offrant des partenariats aux achats entre les trois groupes pour une durée de 10 ans.



L'alliance Aura Retail et ses cinq structures opérationnelles capitaliseront sur les forces et complémentarités d'Intermarché-Netto, d'Auchan et de Casino pour renforcer le poids des trois groupes dans les négociations commerciales avec les plus grands industriels.



Les structures Aura Retail offriront également des opportunités additionnelles de développement et d'innovation à d'autres industriels dont les trois groupes sont partenaires de longue date.



Chacun des partenaires conserve une totale indépendance sur sa politique commerciale, tarifaire ou promotionnelle, ainsi qu'en matière de développement de réseaux de magasins.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PER 3,01 EUR Euronext Paris +0,37%