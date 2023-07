Casino: cotation suspendue, 3F Holding renonce à son offre information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 14:10

(CercleFinance.com) - La cotation des actions Casino restait suspendue lundi à la Bourse de Paris, à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué, alors que 3F Holding a décidé ce week-end de retirer son offre de reprise sur le distributeur.



A en croire plusieurs sources de marché, 3F Holding - le véhicule d'investissement du trio composé de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari - aurait finalement renoncé à déposer un projet de reprise sur le groupe stéphanois.



Selon ces mêmes sources, les trois hommes d'affaires déploreraient le manque d'informations et un processus 'biaisé', reprochant notamment à Casino de ne pas avoir transmis des données concernant ses prévisions en termes de résultats et de besoins de liquidité d'ici la fin d'année, les performances de Cdiscount et l'ensemble des engagements hors bilan.



Pour mémoire, le spécialiste de la grande distribution, en grande difficulté financière, avait fixé aux éventuels candidats la date-limite du 14 juillet au soir pour remettre leurs offres révisées de restructuration.



Le retrait de 3F laisse donc le champ libre au projet concurrent porté le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a déposé ce week-end une offre révisée qui devrait être examinée aujourd'hui par le conseil d'administration.



D'après les analystes, cette nouvelle offre comprendrait une injection d'argent frais de 1,2 milliards d'euros (contre 1,35 milliard précédemment) assortie d'une conversion de dette de 4,9 milliards d'euros en actions.



'C'est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires et la valorisation de Casino', réagissent les analystes d'AlphaValue dans une note diffusée en début d'après-midi.



'Kretinsky a déclaré qu'il était prêt à ce que M. Naouri conserve un 'rôle respectable' au sein de Casino après le changement de prise de contrôle', ajoutent-ils.



'Mais il a clairement laissé entendre que son consortium visait une majorité absolue afin que la nouvelle stratégie ne puisse pas être remise en cause', conclut le bureau d'études.