Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: contrôle désormais 22,5% de Grupo Pão de Açucar information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le Groupe Casino annonce ce jour la finalisation de l'offre primaire d'émissions d'actions de Grupo Pão de Açucar ('GPA') avec 220.000.000 nouvelles actions émises à 3,2 réaux par action, soit une augmentation de capital totale de 704 millions de réaux.



A l'issue de la transaction, le Groupe Casino détiendra une participation de 22,5 % du capital de GPA et donc ne contrôlera plus la société.



Le Groupe Casino conservera 2 membres au Conseil d'administration de GPA, comme précédemment indiqué au marché.





Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +7.76%