Casino: confirme le processus de cession de GreenYellow

(CercleFinance.com) - Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. Le groupe communique cette information en réponse aux rumeurs de marché dont la presse s'est faite l'écho.



' Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet ' indique le groupe.





