Casino: collaboration stratégique avec AWS

(CercleFinance.com) - Casino et Amazon Web Services (AWS) annoncent avoir établi une collaboration stratégique dans les domaines de l'énergie et du cloud, afin de contribuer aux objectifs de développement durable de chacune des entreprises.



Le distributeur alimentaire, via sa filiale énergétique GreenYellow, a ainsi conclu un contrat de droit privé d'achat d'électricité avec Amazon pour un nouveau projet de production d'énergie solaire en France. Ils évalueront ensemble d'autres projets d'énergie renouvelable.



En outre, Casino et GreenYellow bénéficieront des services du cloud d'AWS alimentés par de l'énergie verte. AWS collaborera également avec RelevanC, autre filiale de Casino, pour développer des algorithmes permettant d'améliorer encore davantage l'expérience client.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.06%