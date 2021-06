Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : Cnova vise un placement d'actions nouvelles de 300ME Cercle Finance • 02/06/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Cnova vise un placement d'environ 300 millions d'euros d'actions nouvelles pour financer sa croissance et une offre secondaire potentielle. Cnova s'attend à un EBITDA de 160 millions d'euros cette année, une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2020 et d'environ 100 % par rapport à 2019. Cnova a déjà réalisé 4,2 MdE de GMV (Gross Merchandise Volume), 2,2 MdE de chiffre d'affaires et un EBITDA de 133 ME (+62,5% de croissance et atteignant 6,0% du chiffre d'affaires) en 2020. D'ici 2025, la société vise à atteindre un GMV total supérieur à 12 milliards d'euros. ' S'agissant de l'impact pour Casino, nous préciserons que CNOVA constitue dans notre modèle d'évaluation en SOTP l'actif le plus valorisé, pour 3MdsE, bien devant Monoprix, pour une valorisation des actifs bruts du groupe de 10,9MdsE, soit une valorisation nette qui n'excède pas 3,3MdsE à 100% (avant décote) ' indique Invest Securities.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +1.05%