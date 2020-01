Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : chute de 8% après le warning sur les résultats 2019 Cercle Finance • 17/01/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 8% après l'annonce d'un warning sur les résultats 2019 en raison de l'impact des grèves en France. Oddo estime que l'avertissement sur les résultats 2019 est bien sur une ' mauvaise ' nouvelle, d'où l'ajustement de son objectif de cours de 44 E à 42 E. Le bureau d'analyses confirme son conseil Neutre sur la valeur. Sur le seul 4e trimestre 2019, le chiffre d'affaires est de 9,23 milliards d'euros, en croissance de +3,6% en organique et de +1,6% en comparable. Oddo indique que les ventes du 4ème trimestre 2019 sont en ligne avec ses attentes. ' D'après le groupe, les grèves du mois de décembre en France auraient affecté son CA du T4 d'environ 2%, soit un manque à gagner d'environ 80 ME en termes de chiffres d'affaires ' indique Oddo. ' En retenant l'hypothèse d'une marge commerciale de 30%, la perte marginale de CA estimé par Casino a un impact en EBIT de l'ordre de -24 ME estimés (soit un impact de -5% sur l'EBIT France 2018, hors contribution de Leader Price) ' rajoute Oddo. Le bureau d'analyses souligne que le groupe a donc lancé un avertissement sur ses résultats 2019 en révisant à la baisse sa guidance de croissance d'EBIT France 2019 de +10% à +5% seulement, sur une base pro forma qu'il convient d'ajuster de la déconsolidation de Leader Price (impact -32 ME estimés). ' Ajustement de 10% nos prévisions d'EBIT France Retail 2019 de 566 ME (+9.2%) à 510 MEe (+5% sur une base, hors Leader Price, de 486 ME en 2018). En consolidé, EBIT ajusté de 1 177ME (+7.2%e) à 1 130ME (+2.9%e), soit une correction de -4%e (-10% en BPA 2019e) ' annonce le bureau d'analyses.

