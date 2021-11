Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : chiffre d'affaires de 7,7 MdsE au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 7,7 MdsE au troisième trimestre 2021, en croissance comparable de +1,0% (+5,1 pts par rapport au 2ème trimestre 2021). En France, le groupe annonce un retour progressif vers une dynamique de croissance dans les différentes enseignes avec un chiffre d'affaires en amélioration de +7,8pts par rapport au 2ème trimestre à -3,2%. ' Cette amélioration se confirme sur les 4 premières semaines d'octobre, avec un chiffre d'affaires à -2,6% en comparable (-1,4% hors hypermarchés) et un retour à la croissance sur les formats de proximité dont Franprix ' indique le groupe. En France, l'objectif est de 750 ouvertures de magasins de proximité sécurisées d'ici la fin de l'année (Franprix, Vival, Naturalia, Le Petit Casino ...). Le groupe vise également une progression de l'EBITDA pour l'année 2021. Le Groupe confirme poursuivre son plan de cession de 4,5 MdsE en France, dont 3,1 MdsE ont été signés ou sécurisés à date

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.42%