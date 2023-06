Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: cession de la participation résiduelle dans Assaí information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Afin de renforcer sa liquidité, Casino annonce le lancement de la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, soit 57.582.850 actions représentant 11,7% du capital de cette enseigne brésilienne de distribution de type 'cash & carry'.



'Cette cession sera réalisée par la constitution d'un livre d'ordres accéléré exécuté par la Bourse de São Paulo, conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché', précise le groupe français, qui communiquera sur le résultat de ce placement.





