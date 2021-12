Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : cession de 3% du capital de Mercialys information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 07:02









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir procédé à la cession définitive de 3% du capital de Mercialys au travers d'un total return swap (TRS) de maturité mars 2022, ramenant sa participation en termes de droits de vote de 19,9% à 16,9%, une transaction qui s'élève à 24 millions d'euros.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.89%