Casino: cession d'une partie de sa participation dans Assaí information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 07:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce aujourd'hui le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 174 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 12,9% du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement.



Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 80 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 5,9% du capital d'Assaí.



Cette cession, qui a été approuvée par le Conseil d'administration de Casino, prendra la forme d'un placement secondaire dont l'allocation est prévue le 16 mars 2023 et le règlement-livraison le 21 mars 2023, en fonction des conditions de marché.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +0.83%