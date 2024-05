Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: cède ses 10,15% de GreenYellow à Ardian et Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino confirme aujourd'hui la finalisation de la cession à Ardian et Bpifrance de sa participation résiduelle de 10,15% dans GreenYellow annoncée le 13 mai 2024 pour un produit net de 46 millions d'euros.



Suite à cette transaction, le groupe Casino ne détient plus aucune participation dans le capital de GreenYellow.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -4.28%