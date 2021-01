Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : Cdiscount lance une nouvelle activité stratégique Cercle Finance • 18/01/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - Cdiscount annonce aujourd'hui le lancement d'une activité BtoB : une solution complète de marketplace (technologie, produits, logistique) permettant aux acteurs du commerce physiques comme aux pureplayers d'accélérer leur activité de e-commerce. Concrètement, Cdiscount proposera aux distributeurs physiques et aux pure players, en France et à l'international : la création de leur marketplace ; l'accès à son catalogue de 100 millions de produits ; une logistique de pointe avec notamment sa solution de fulfillment ou encore un accompagnement au quotidien. ' Ce nouveau pilier stratégique constitue un axe fort de croissance à l'international et de rentabilité (...). Nous souhaitons mettre au service des distributeurs physiques et des pure players, notre expertise pour les accompagner dans le développement de leur marketplace', résume Emmanuel Grenier, p.d.-g. de Cdiscount.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.80%