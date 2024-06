Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: Cdiscount dévoile sa nouvelle plateforme de marque information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Casino fait savoir que Cdiscount, premier e-commerçant français, a dévoilé sa nouvelle plateforme de marque conçue en collaboration avec l'agence Carré Noir.



'Avec cette nouvelle identité, Cdiscount fait peau neuve et réaffirme ses valeurs en clamant haut et fort sa raison d'être, celle de défendre le pouvoir d'avoir le choix', assure Casino.



Cdiscount a décidé d'accélérer sa stratégie marketplace qui offre plus de choix et assure les prix les plus attractifs du marché tout en développant encore plus son offre responsable. Cette nouvelle plateforme de marque vient illustrer cette stratégie en renforçant la promesse client de Cdiscount.



' Elle souligne sa capacité à augmenter le pouvoir d'achat des Français, à leur donner accès à une offre large et de qualité, mais aussi à les aider à mieux consommer', ajoute la société.





