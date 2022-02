Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : cassure des 19,5E, s'enfonce sous les 19E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - Casino valide la cassure du support des 19,5E (31/01, 04/02, 14/02) à l'issue d'une séquence en triple sommet déclinant et s'enfonce sous les 19E en direction du grand support oblique long terme (janvier 2016, septembre 2018, octobre 2020) qui gravite vers 18E.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.64%