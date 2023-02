Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : cassure des 10,7E confirmée, enfonce les 10E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 14:49









(CercleFinance.com) - Brusque coup d'arrêt au mouvement haussier en direction de la zone des 12,45/12,5E du 11 au 14 novembre dernier: Casino valide la cassure du support court terme des 10,7E et enfonce les 10E.

Le titre semble se diriger tout droit vers un re-test du plancher des 9,64E du 28/12/2022, voir des 9,535E ('fixing' d'ouverture du 29/12).





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -5.53%